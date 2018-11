19-aastane suri, kui üritas end deodorandist pilve tõmmata

Seletusi, miks noormehe süda seiskus, on mitmeid. Sisse hingatav võis muuta noormehe südame ülitundlikuks, põhjustades ülemäärast stressi, tipnedes südame seiskumisega. Samuti vähendavad sisse hingatavad kemikaalid südamelihase jõudlust, nii et see ei suuda korralikult verd pumbata. Kolmandaks võimaluseks on, et sisse hingatav põhjustas südamesse viivate veresoonte ebanormaalseid kokkutõmbeid.