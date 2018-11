Perearsti nõuanne: kuidas last nuuskama õpetada?

Esiteks: milline on õige nuuskamise tehnika? Kata nina taskurätikuga, vajuta sõrmega üks ninasõõre kinni ja puhu läbi teise ninasõõrme nii vähese jõuga kui võimalik. Kui tatt tuleb ninast välja, siis pühi see taskurätikuga ära. Korda teise ninapoolega sama. Kui oled lõpetanud, viska taskurätik minema.

Kuigi riidest taskurätid on loodussõbralikumad, aitab perearsti sõnul ühekordsete taskurättide kasutamine pidurdada pisikute levikut. Pärast nuuskamist võib nina alla panna tavalist niisutavat kreemi, et kaitsta õrna nahka punetuse ja valulikkuse eest.

Nuuskamist tuleks õpetada sellisel ajal, kui laps on terve ja nina hingab vabalt. Nagu kõik muu lastega seonduv, võiks ka see õpetus olla mänguline ja lõbus. Esiteks võiks last õpetada suu kaudu puhuma. Umbes aastased võivad juba hakkama saada seebimullide puhumisega, kõrrega joogiklaasi mullide puhumisega või (julgemate vanemate puhul) tordiküünalde puhumisega – nendest tasukski alustada.