Kas lapse põrandale kukkunud lutti võib puhastada oma süljega?

Allergiaid soodustavat proteiini esines nimelt vähem beebidel, kelle emad lasid vahepeal lutil läbi käia ka enda suust – kinnitades teadlaste arvamust, et kokkupuude mikroobidega võib kaitsta lapsi allergiate tekkimise eest. Nimelt ollakse nüüd üsna veendunud, et kokkupuude bakteritega titana aitab kujuneda tugevamal immuunsüsteemil.

Uuringutest on ka nähtunud, et kariloomade lähedal elavatel ja nõudepesumasinaid vältivatel inimestel on vähem allergiaid. Samuti esineb neid harvem loomulikul teel sündinutel, sest sünnitusteid palistavad bakterid, millega keisrilõike teel ilmale tulnud kokku ei puutu.