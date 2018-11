Toitumisteadlane hoiatab: greibi tarbimine koos teatud ravimitega võib halvasti lõppeda

Greip on apelsini ja pomelo hübriid, mille tootmine on aastatega aina kasvanud. Greibile omistatakse mitmeid imelisi omadusi. 100 grammi kooreta greipi annab ligi 40 kcal, sisaldab kaks grammi kiudaineid ning 45 mg C-vitamiini. Samas sisaldab apelsin rohkem nii kiudaineid kui ka C-vitamiini.

Varem arvati, et greip aitab isusid kontrolli all hoida ja vähendab kaalu eelkõige tänu suurele kiudainesisaldusele. Viimastel aastatel on aga avastatud, et üks greibi aroomaine nootkatoon vähendab märgatavalt söögiisu ja kiirendab ainevahetust. Selle aine vastu tunnevad huvi ka ravimifirmad. Iga söögikorda tuleks alustada poole keskmise greibiga.