Kümme aastat ja seitse katset esiklapse saamiseks

Kerli (43, nimi muudetud) peab ennast inimeseks, kel ei olnud varakult soovi lapsi saada. Rohkem hakkas ta sellele mõtlema 30-aastaselt püsisuhtes. Kui paar oli ligi aasta üritanud last saada, sai selgeks, et midagi võib olla valesti, ning murega pöörduti arsti poole. Peagi ilmneski, et laste saamiseks on neil tõenäoliselt vaja kasutada kunstliku viljastamise abi.