Apteekides tegi gripivaktsiini kuu ajaga ligi 10 000 inimest

«On hea meel tõdeda, et niivõrd suur osa Eesti elanikkonnast leidis tee apteeki gripi vastu kaitset saama,» sõnas EAÜ juhatuse liige, proviisor Kristiina Sepp. «Eelmisel gripihooajal vaktsineeriti üle Eesti kokku 52 000 inimest gripiviiruse vastu. Tänavu lasi end kuu aja jooksul ainuüksi apteegis vaktsineerida juba 10 000 inimest. See on väga kõnekas number ning näitab apteekide algatuse vajalikkust ja positiivset mõju rahvatervisele. Inimeste kõrgendatud huvi apteegis vaktsineerimise vastu innustab meid jätkama apteegis vaktsineerimist ka tulevikus.»

Sepp, kes on ühtlasi ka Euroopa Farmaatsialiidu (PGEU) asepresident, lisas, et edukaks osutunud pilootprojekt on positiivseks üllatuseks teistelegi riikidele. «PGEU Euroopa kolleegide hinnangul on Eestis kiirelt ja edukalt käivitunud projekt tõeline edulugu ja eeskuju kogu Euroopas,» ütles ta.

EAÜ andmetel said projekti tulemusena gripivaktsiini arvestatav osa neist inimestest, kes pole kunagi enne vaktsineerimas käinud. «Võib eeldada, et statistikas näeme ka perearstide juures vaktsineeritute hulga kasvu, sest laiaulatuslik teavitustöö on mõju avaldanud,» sõnas Sepp.

Esialgsetel andmetel vaktsineeriti apteekides 35 protsenti riskirühmast, kuhu kuuluvad peamiselt 65-aastased ja vanemad inimesed. Meestest riskirühmast sai algsete tulemuste põhjal gripivaktsiini 25 ja naistest 35 protsenti. Linnade kaupa kokkuvõtteid tehes järeldus, et Tallinnas on gripi vastu kaitstud seitse protsenti elanikkonnast, Tartus ligi viis ning Jõhvis ja Kuressaares üle nelja protsendi.

Pilootprojekt «Gripiviiruse vastu vaktsineerimine apteegis 2018/2019 hooajal» kestis 10. oktoobrist 10. novembrini. Tegemist oli esmakordselt Eestis loodud võimalusega. Vaktsineerimist viisid läbi tervishoiuteenuse osutajad. Apteegis käis vaktsineerimas ka Eesti president Kersti Kaljulaid.