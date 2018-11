Apteeker õpetab, kuidas tõhusalt palavikku alandada

Palavik on keha reaktsioon viirushaigustele või bakteritele ning sellega kaasneb üldjuhul nõrkus ja külmavärinad. Valuvaigisti või palavikualandaja manustamine sõltub haiguse ägedusest, kuid kui inimese enesetunne on talutav, siis ei pea esimese asjana palavikku alla suruma, sest see aitab viirust nõrgestada ja bakteritega võidelda. Rusikareegel on see, et täiskasvanutel võiks palavikurohtu võtta kehatemperatuuril alates 39° C ja lastel 38,5° C, rääkis Euroapteegi farmatseut Maret Makko.

Kui enesetunne on väga halb ning temperatuur küünib juba üle 38- 38,5°C, siis võiks esmalt eelistada palavikualandajana paratsetamooli. Annus sõltub inimese kehakaalust, tervislikust seisundist ning laste puhul ka vanusest. Täpsemat annustamist saab vaadata ravimi infolehelt, kuid kahe annuse vahe võiks olla vähemalt viis-kuus tundi. Kui koguse või sageduse osas tekib küsimusi, siis tuleks nõu pidada apteekriga või helistada perearstile.

Aspiriin ei sobi lapse palaviku alandamiseks

Palaviku alandamiseks sobiv paratsetamool on täiskasvanutele saadaval tablettide või ka vees lahustuvate segudena. Makko sõnul ei sobi need aga väikelastele ega imikutele, kellele tuleks ravim soetada siirupi või küünaldena. Paratsetamooliga sarnane toime on ibuprofeenil - vajadusel võib paratsetamooli kombineerida ibuprofeeniga, võttes neid 4-5 tunni järel vaheldumisi.

Vanemaealised on harjunud kasutama palaviku alandamiseks aspiriini, kuid meeles tuleb pidada, et seda ei tohi kindlasti manustada lastele. Kuna erinevad tabletid, segud, küünlad ja siirupid sisaldavad eri koguses toimeainet, siis kindlasti tuleb enne kasutamist lugeda ravimi infolehte, rõhutas apteeker.

Joo palju vedelikku ja õhuta ruume

Üldse on viirushaigustega oluline meeles pidada, et juua tuleb palju vedelikku – vett, taimeteed, mahla. Vedelik aitab haigusetekitajad kehast välja viia ning kiiremini terveneda. Looduslikest ravimtaimedest aitavad palavikku alandada pärnaõie- ja angervaksatee. Hea on juua ka gaasita mineraalvett, mis taastab higistamisega kaotatud mineraalide ja soolade taseme ning vähendab iiveldust, mis sagedasti palavikuga kaasneb. Kõrge palavikuga tuleks ka teed juua jahedana ning sagedasti väikeste lonksudena.

Eluruume tuleks kindlasti õhutada ning toatemperatuur ei tohi olla ülearu soe, pigem 20° C ligi, et keha ei kuumeneks üle. Palavikuga ei tohiks kaevuda paksude tekkide alla või riietuda ülearu soojalt. Keha peab saama õhku, et nahapind jahtuks.

Kui palavik üle ei taha minna

Makko paneb südamele, et arsti poole tuleks pöörduda juhul, kui kõrge palavik pole 3-4 päeva jooksul taandunud. Väikelastel võivad kõrge palavikuga tekkida ka krambid või hingamisraskused, seega ei tohiks last järelevalveta jätta ning vajadusel tuleks kohe konsulteerida arstiga.