Lapse riskikäitumise ennetamine peaks algama juba väga varasest vanusest

Lapse riskikäitumise ennetamine võiks alata juba 2-8 eluaasta vanuses. «Me selles vanuses kindlasti ei räägi lihtsalt alkoholist, vaid vanematena peaksime suutma luua head, usalduslikku ja toetavat suhet, et lapse kasvades hiljem oleks üldse võimalik nendel keerulistel teemadel - sealhulgas alkoholist - rääkida ja arutleda, et ta kuulaks meid vanemana,» rääkis Tervise Arengu Instituudi (TAI) perede ja vanemahariduse valdkonna juht Ly Kasvandik «Terevisioonis».

Uuringutest on selgunud, et ligi iga kolmas Eesti noor on juba 12-aastaselt alkoholi tarvitanud. Seega vanemate teavitustöö võiks toimuda enne seda, kui laps juba näitab üles huvi alkoholi vastu. «Tegelikult saavad juba 2-8-aastaste laste vanemad alustada lapsega usalduslikke eakohaseid vestlusi, piiride panemist. See ei pea olema kohe alkohol, mille osas hakkame piiri panema, aga mingi käitumine, mis on lapse poolt selline, et vanema meelest peaks seda kuidagi teistmoodi tegema,» sõnas Kasvandik.

TAI «Imelised aastad» vanemlusprogrammis tegeldakse just 2-8-aastaste laste vanematega selleks, et neil tekiksid lastega usalduslikud suhted. Uuringud näitavad Kasvandiku sõnul ka seda, et vanematel on raske last mõista ja nad tahaksid pigem käskude ja keeldudega neid õpetada, aga see pole see, mis pikas perspektiivis aitab lapsele keerulistel teemadel õpetussõnu jagada.

Kasvandik ei soosi lapsele kodus alkoholi maitsta andmist ega ka mitte alkoholi olemasolu lapse sünnipäevadel. «Tegelikult noored leiavad koha, kus alkoholi proovida, aga see ei peaks olema niimoodi, et vanem paneb pudeli ette. See on müüt, et vanem saab siis olukorda kontrollida, tegelikult see nii ei tööta, see tekitab pigem usaldust ja normaliseerib olukorda, et seda võib võtta ja teinekordki proovida,» rõhutas ta.