Psühholoog selgitab: miks lapse agressiivsus ei pruugi viidata käitumishäirele

Väikelaste häired on psühholoogi sõnul tihtipeale seotud arenguküsimustega. «Näiteks meie ei kiirusta enne kooli diagnoosi panemisega. Sellepärast, et diagnoos seda last ei aita - see on sildistamine,» ütles Muug. «Ameerikast on kogemus, kus kolmeaastastel lastel pandi pervasiivse arenguhäire diagnoos, kuid tihtipeale oli neil kõne arengu probleem ja kui nad said logopeedilist abi ja hakkasid ennast rohkem väljendama, siis seitsmeaastaselt tuli diagnoos maha võtta. Kui on käitumishäire ja on kõnehäire ka - laps räägib vähe -, siis on kõige tähtsam logopeediline tegevus.»