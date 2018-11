Parameediku kasulikud nõuanded: kuidas reisil ränkasid tervisehädasid ennetada?

Reisisaatjad panevad südamele, et ka nädalase reisi jooksul võib paljugi juhtuda. Väga tähtis on omada puhkusel planeeritavale tegevusele vastavat reisitervisekindlustust. Igal juhul peab arvestama, et meditsiiniline abi on igas riigis välismaalastele kallis. Kui tervisega juhtub miskit tõsist, tuleb kohe kindlustusfirmaga ühendust võtta. Siinkohal tasuks jälgida, et hotellist väljudes oleks mobiiltelefoni aku korralikult laetud, sest vastasel juhul pole võimalik kellegagi kiirelt kontakti saada. Riiki saabudes küsige reisisaatjatelt, mis on sealne hädaabinumber ning salvestage telefoni ka kindlustuse telefon.