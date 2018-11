Apteeker: mehed jäävad liiga sageli ootama, et tervisemure läheks üle

Apteekri sõnul on kõrge vererõhu korral - eriti kui see pole järsku tekkinud - üldjuhul üsna raske aru saada, et midagi valesti oleks. Märk kõrgest vererõhust võib olla pidev peavalu, pingutuse järjel tekkiv peavalu ja nõrkus või pearinglus, sealhulgas võib pingutuseks olla ka liiga kiiresti püsti tõusmine. Südamepuudulikkus aga tähendab, et süda ei suuda piisaval määral tööd teha ning kõige tavalisem selle puhul on tunne, nagu ei saaks piisavalt õhku.

Piinlikud eesnäärmehaigused

Apteekri sõnul on meeste sagedased haigused seotud eesnäärmega. «Tavalisteks sümptomiteks on sel juhul pidev urineerimistunne, pitsitus alakõhus, väga pikk urineerimisaeg või kusejuha ahenemine,» kirjeldas Baar. Lisaks võib tema sõnul eesnäärmepõletik tekitada põletikku teistes kehaosades. Üsna levinud on, et valu teistes liigestes (põlved, õlad) võib viidata hoopis eesnäärmele, mis on väga pikka aega haige olnud.

Kindlasti võib mehel olla ka haiguseid, mis on seotud vaimse tervisega, tõdes farmatseut. Nende äratundmine on raskem ja individuaalsem. Kui on ikka pidevalt tunne, et elu on raske ning mõttetu või tahaks tihti tarvitada midagi joovastavat, siis võiks uurida psühholoogilise abi kohta. «Internetist saab ka anonüümselt oma murede kohta teavet ning kahjuks on sellised vaevused tänapäeva ühiskonnas aina levinumad, mistõttu ei peaks piinlikkust tundma, kui abi võib vaja minna,» julgustas Baar abi küsima.

Apteek ei ole vaid rohupood

Apteekri sõnul kogeb ta tihti suhtumist, kus eriti mehed näevad apteeki paigana, kuhu minna retseptiravimite järele. Tema sõnul peaks apteeki külastama ka selleks, et ennetada haigeks jäämist: võtta vitamiine, mineraalaineid, tervist turgutavaid vahendeid. Põhimõtteliselt saab apteegist enamiku vaevuste vastu abivahendi või siis lihtsalt head nõu, kui on tervisega seotud mure meelel.

«Kui inimene sööb korralikult köögivilju ja toitub tervislikult, siis tal ei ole vaja vitamiine lisaks võtta. Aga kui paljud seda tänapäeval teevad? Meestega arutades kerkib esile pigem päevakava, kus toitumise jälgimisele väga aega pole anda, päevad mööduvad kohvi juues, võib-olla ka suitsetades ning paljudel lõpevad õhtud tugeva trenniga,» ilmestas Baar vitamiinivaegust tekitavat olukorda.

Ära jää ootama, et häda läheb üle

«Mõistlik mees peab lugu enda tervisest, kuid see pole ta kinnisidee. Ta üritab vältida haigestumist korraliku toitumisega või selle puudumisel toidulisandite tarvitamisega, võimaluse korral teeb aeg ajalt sporti ja tunneb elust rõõmu,» võttis apteeker kokku eeskujuliku tervisekäitumise.

Ta soovitas end halvasti tundes minna perearsti juurde, mitte jääda ootama, et äkki häda läheb üle. «Nagu autogi, mis hakkab ootamatult kolisema, toob hooletu edasi rühkimine vaid suuremat kahju,» sõnas Baar. Kindlasti tuleks tema sõnul kalendrisse vähemalt kord aastas panna kirja visiit perearsti ja hambaarsti juurde.