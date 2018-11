Teeme selgeks: kas soe sügis lükkab gripipuhangu vallandumist edasi?

Terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri sõnul on hetkel Eestis gripiviiruste osas üsna rahulik olukord ning sarnane tendents on kehtinud ka varasematel aastatel. «Viirus jõuab meile tavapäraselt Lääne-Euroopast, aga hetkel on sealgi vaikne olukord,» sõnas ta.