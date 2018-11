Tervisenõu: mida kujutab endast «hiirekäe sündroom»?

Karpaal- ehk randmekanali sündroomi põhjus on keskpidise närvi (n. medianus) pitsumine randmekanali piirkonnas. Karpaalkanali sündroomi (KKS) riskitegurid on naissugu, ülekaal, rasedus, diabeet, reumatoidartriit jm. Tööalaste tegurite kohta on andmed vasturääkivad. Teatud liigutused, näiteks arvutihiirega töötamine, on niivõrd tüüpilised labakäe valu provotseerivad tegurid, et KKS kannab rahvasuus ka «hiirekäe sündroomi» nime. Füüsilise töö kohta (randme korduv painutus ja sirutus) arvatakse aga, et see pigem soodustab kui põhjustab KKS-i sümptomite avaldumist. Ühe KKS-i kindlalt põhjustava tööalase riskitegurina on kindlaks tehtud vibratsioon.