Mida räägib keele värvus su tervise kohta?

Punaste laikudega kaetud keel. Tegu on seisundiga, mida ilmestavad ebakorrapärased punased, vahel hallikad laigud keelel. Seda nimetatakse ka maakaartkeeleks. Pole täpselt teada, miks see seisund tekib, kuid arstid peavad seda ohutuks.

Must ja/või karvaseks tõmbunud keel. Selleni võib asi jõuda samuti pikema aja jooksul, mil keelele koguneb suur hulk mikroorganisme. Selle seisundi suuremas ohus on paraku jällegi suitsetajad. Hambaarst soovitab ennekõike hoida head suuhügieeni, mis hõlmab hambapesu ning hambaniidi kasutamist. Kasuks võib eriti suitsetajatel olla ka keelekaabits, millega saab bakterite kogunemist keelele vältida, aga keelt tasub ka lihtsalt niisama hambapesu ajal pesta.

Kollane keel. Hambaarsti sõnutsi on kõige sagedasemateks põhjusteks kehv suuhügieen, suitsetamine ning teatud ravimite manustamine, aga see võib raskematel juhtudel viidata ka maksahaigusele. Seega ennekõike tasub korda seada suuhügieen ning kui see ei aita, siis hakata mõtlema järgmistele variantidele.

Pruun keel. Kõige tavalisem põhjus, miks keel pruuniks värvub, on seda värvi toidu või joogi tarbimine. Samas kimbutab see häda tihti ka suitsetajaid ning võib isegi märku anda, et regulaarse suitsetamise tõttu on juba tekkinud probleemid hingamisteedes.