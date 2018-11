Fond kutsub üles: tee heategevuslik jõulukink abivajavate laste toetuseks

Lastefondi vahendusel on võimalik toetada sihtotstarbelise annetusega konkreetset südamelähedast toetusprojekti, mille katmisel fond sarnase abivajadusega peredele abikäe ulatab, toetada konkreetselt mõnda abisaajat last või teha üldannetuse. Kõik fondi toetusprojektid on välja toodud kodulehel. Koos annetusega on võimalik soetada ka heategevuslik e-jõulukaart või kinkekiri, mis annab saajale teada, et talle on kingitud üle Eesti haigeid lapsi abistav heategu. Lastefondi töötajad on hea meelega valmis üles astuma ka jõulupidudel või annetajatega isiklikult kohtuma, et tänada ning rääkida fondi tegevusest ja missioonist lähemalt.