Tervisenõu: milline näeb välja depressiooni ravi?

Kuna efektiivne depressiooni ravi sõltub eelkõige kiirest diagnoosi püstitamisest ning õigeaegsest raviga alustamisest, siis peaks esmane ravikäsitlus algama esmatasandil ja kuuluma perearsti pädevusalasse. Kerge depressiooni maandamiseks võib piisata elustiilinõustamisest (regulaarne füüsiline aktiivsus, unehügieeni hoidmine, toitumisalased muudatused) ning patsiendi seisundi hoolikast jälgimisest, samuti psühhoteraapiast. Kerge depressiooni puhul on kohene medikamentoosne ravi näidustatud vaid juhul, kui anamneesis esineb varasem mõõdukas või raske depressiivne episood, depressiivsed sümptomid on püsinud pikema aja vältel (tüüpiliselt vähemalt kaks aastat) või varasemad sekkumised on olnud ebaefektiivsed.

Psühhoteraapia esmavalik on kognitiiv-käitumisteraapia (KKT), mis on näidanud raviefektiivsust metaanalüüsides 51–87 protsendil võrreldes kontrollitud randomiseeritud grupiga. Mõõduka ja raskema depressiooni korral peaks alustama ka medikamentoosse raviga, kuid see on alati tõhusam kombineerituna psühhoteraapiaga.