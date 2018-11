Fotod: pisikesed Bhutani siiami kaksikud läbisid eduka eraldamisoperatsiooni

Oktoobrist Austraalia arstide hoole all olnud siiami kaksikud on nüüdseks läbinud eduka eraldusoperatsiooni ning on valmis haiglast lahkuma, vahendab ABC .

Peale eraldamist muutusid lapsed väga ärevaks, kui nägid, et nad ei ole enam üksteise vahetus läheduses, sõnas lastekirurg Joe Crameri, kes tüdrukute operatsioonil osales. Viimase kahe nädala jooksul on aga näha, et tüdrukud muutuvad enesekindlamaks ja iseseisvamaks ning koguvad jõudu. Crameri on kindel, et nad on piisavalt tugevad, et haiglast lahkuda.