Piltuudis: president Kaljulaid loovutas DoonoriFoorumis verd

President sõnas, et jälgib hoolikalt, millal saab jälle verd loovutada, sest reisib töö tõttu palju. Eelmisest Aafrika reisist on möödas üle aasta ja järgmine on juba tulemas, seega oli just praegu ainuvõimalik hetk vereloovutuseks, edastas Põhja-Eesti regionaalhaigla.