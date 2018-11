3 lihtsat asja, mida saad kohe oma mälu kaitseks teha

Arvatakse, et dementsus kimbutab maailmas ligi 50 miljonit inimest, ent vaevalt tahab keegi selle seisundiga rinda pista. Mida saab aga igaüks teha juba noorena, et hoiduda mäluhäiretest ja dementsusest? HuffPost pakub välja järgnevad ennetusabinõud.

Ole regulaarselt aktiivne. Hulk uuringuid on viidanud, et füüsiline aktiivsus pole hea mitte ainult kehale, vaid ka vaimule - sealjuures on abi juba isegi pooletunnisest jalutuskäigust päevas. Treening turgutab aju mitmel moel. Esiteks toetab see südame-veresoonkonna tervist ning aitab ennetada insulti. Arvatakse ka, et treening suurendab ajus uute neuronite ja nendevaheliste ühenduste teket, seda eriti hipokampuses, mis vastutab õppimise ja mälu eest. Neuroloogiaprofessor Mark Albers soovitab eelistada tubastele trenažööridele väljas jooksmist ja jalutamist, et rohkem olla ka värskes õhus.

Anna ajule tegevust. Nii nagu lihased tahavad koormust saada, ihkab seda ka aju. Parim viis selleks on säilitada sotsiaalne suhtlus ning tegeleda intellektuaalsete hobidega (ristsõnad, sudokud, mälumäng, lugemine jm). Aina enam tõendeid näitab, et just sotsiaalne eraldatus on tihtipeale dementsuse riskiteguriks. Seetõttu on oluline hoida lähedastega suhteid, saada aeg-ajalt sõbraga kohvikus kokku või korraldada kodus õhtusöök. Aju turgutavad hobid aga lükkavad edasi kognitiivsete võimete vähenemist, mis tavaliselt kaasneb vananemisega. Albersi sõnul on ideaalne, kui inimene suudab ühendada tegevused, millega ta emotsionaalselt suhestub, näiteks aiandusraamatute lugemine ning igal aastal paari uue taime istutamine.