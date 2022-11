Keha lõikab nutmisest kasu

Kortisool läheb käiku siis, kui oleme hädas või vajame lisaenergiat, seega on see oluline «võitle või põgene» reaktsiooni juures. Füsioloogilisel tasandil vähendab nutmine selle hormooni kogunemist. Vastasel juhul võib stressihormooni kuhjumine väljenduda näiteks südame pekslemise, hingeldamise või isegi paanikahoona.

Mõned eksperdid on arvamusel, et inimesed on ainukesed loomad, kes emotsionaalsetel põhjustel nutavad. See võib tulla väga pikast lapsepõlvest, kus oleme teiste abist sõltuvad, väitis Hollandi kliiniline psühholoog Ad Vingerhoets, kes on nutmist sügavuti uurinud. Äärmiselt nähtavas kohas, näos, olevad pisarad viitavad abivajadusele, kusjuures pole nutmisega ilmtingimata vaja häält teha, mis kiskjaid ligi meelitaks, rääkis ta.