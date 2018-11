Viis lihtsat viisi, mis aitavad sul toime tulla igapäevase ärevusega

Lisaks piisavale puhkusele, unele ja tasakaalustatud dieedile, on veel mõned viisid, mis aitavad sul ärevusega toime tulla.

Igasuguse ärevuse puhul on oluline otsida abi. Kui ärevus hakkab segama igapäevast elu – sinu suhteid, tööd, võimet tulla igapäevaste kohustustega toime, siis on viimane aeg kellegi poole pöörduda.

Kui sul puudub võimalus professionaali poole pöörduda, siis soovitatakse rääkida ka oma perekonna või sõpradega. Muredest rääkimine aitab ärevust vähendada, sest nagu ütleb ka vanasõna, on jagatud mure pool muret.

Luba endale, et paned praegu mured kõrvale ja tuled nende juurde hiljem tagasi, selleks ettenähtud ajal. See aeg ei tohiks olla vahetult enne magama minekut, sest siis ei pruugi tulla hea uni. Kui leiad viisi, mis lubab sul muredele keskenduda kindlal ajal, siis võib see mure suurust vähendada.