Meestele: tunne viit varajast eesnäärmevähi tunnust

Kehas võivad toimuda õhkõrnad muutused, mida võivad vaid tähelepanelikud märgata, vahendab Insider. Kui koged mõnda neist muutustest, siis prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) test on ainuke kindel varajase eesnäärmevähi näitaja.

Kui eesnäärmega tekib mingi probleem vabastatakse antigeeni enamasti rohkem ning PSA testiga saab seda vereringest tuvastada. Üle 60-aastased mehed peaksid enda PSA taset kontrollima.

1. Raskused urineerimisel

See on üks varasemaid eesnäärmevähi märke. Raskused võivad varieeruda valust urineerimisel, sagedase põie tühjendamise või põiepidamatuseni. Äärmuslikel juhtudel võib uriinis märgata verd või väiksemat uriinijuga kui tavaliselt.

2. Probleemid ejakulatsiooniga

Nagu ka eelnevalt märgitud, siis on üks põhiline eesnäärmevähi sümptom ebatavaliselt nõrk uriinijuga. Sarnaselt võib ka ejakulatsioon olla nõrgema joaga või vähesem. Märgates, et seemnepurskes on toimunud muutusi, sperma kogus on tavalisest väiksem või on tunda valu, tuleks sellest arstile rääkida, sest selliseid muutusi seostatakse tihti varaste eesnäärmevähi staadiumitega.

3. Seljavalu

Meestel esinev valu seljas, puusades, rinnus, kubemes või mõnes muus kehapiirkonnas on üks sümptom, mis viitab eesnäärmevähile. Samuti võib vaagnapiirkonna valu haigusega seostada. Kuigi sellised valud võivad tulla ka mitmest muust probleemist, tasub neid siiski arstiga arutada.

4. Kiiresti tekkinud erektsioonihäire

Erektsioonihäired seostatakse eesnäärmevähiga, kuid olulisim on panna tähele, kui kiiresti on probleem tekkinud. Vanematel meestel on erektsioonihäired loomulikud. Eesnäärmevähki tasuks kahtlustada just siis, kui probleem on tekkinud äkki, mitte pika aja jooksul.

5. Kaalulangus