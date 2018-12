6 asja, mida sa ei tohiks kunagi enne seksi teha

Toidud võivad mõjutada tupe lõhna ja maitset. Samuti tekitavad vürtsikad toidud nagu jalapenod kõhugaase ja nende söömine võib kaasa tuua puhitused ja puuksud, mis ei lõpe niipea. Mis kõige hulle – kui vürtsika toiduga on kokku jäänud suu ja käed, võib see mehe privaatosadel põhjustada paraja tulekahju.

Kerge alkoholi pruukimine võib mõne inimese õigesse meeleollu viia, aga liigne tarbimine võib jälle tajud tuimestada. Kuna alkohol on depressant, võib see rikkuda su orgasmi kogemise võime. Meestel on raskem ejakuleerida ja naised vajavad tunduvalt rohkem stimulatsiooni, et naudingutega mäele jõuda.