Südamearst Margus Viigimaa pälvis suure tunnustuse

Viigimaa on olnud kahel korral seltsi president, praegune juhatuse liige, aastakümneid kardioloogia eriala eestkõneleja ja propageerija mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvahelisel tasemel. Ta on aidanud Eestisse tuua väga suuri rahvusvahelisi konverentse, koolitusi ja uuringuid.

«Viigimaa on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert, kes on ka sageli kutsutud lektoriks nii kardioloogia suurtele kongressidele kui ka eri riikide erialaseltside üritustele. Tema rahvusvahelisest mõõtmest annab kindlasti mõista ka asjaolu, et ta on mitme riigi erialaseltsi auliige,» lisas Kampus.