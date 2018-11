Avastati Alzheimeri tõve uus laia levikuga riskifaktor

Dementsuse risk on kõrgem nii haiguste korral, mida iseloomustab kopsumahu järkjärguline vähenemine kui hingamisel kopsude laienemist takistavate probleemide puhul, näiteks kui kopsud on armistunud või paistetanud.

Obstruktiivsed kopsuhaigused on üsna levinud suitsetajate seas - nende kopsude hingamiskõlbulik pind on vähenenud ja seega on takistatud õhuvool ning ka organid saavad vähem hapnikku. Sellised kopsuhaigused on tihti ennetatavad.