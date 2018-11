11 põhjust, miks kogu aeg külmetad

Talve tulekuga pole imestada, kui endale mõne riidekihi juurde paneme. Kui külmatunne on aga pidev ja tundub sageli, et sul on kõledam kui teistel, võib peituda põhjus hoopiski kehas endas. Huff Post toob välja erinevad põhjused külma tundmiseks, millel ei ole mingit pistmist ümbritseva temperatuuriga.

1. Kilpnäärmehaigus

Kilpnäärme alatalitlus võib tekitada pidevat külmatunnet. Kilpnääre vastutab mitme ainevahetusliku protsessi, kuid ka temperatuuri reguleerimise eest kehas. Kilpnäärmehaigusega inimesed tunnevad sageli külma, sest nende keha ei tooda piisavalt kilpnäärmehormooni. Selle tulemusena aeglustub ainevahetus ja tekibki külmatunne.

2. Vanus

Eakamad inimesed võivad olla külmale vastuvõtlikumad, sest nende ainevahetus on aeglasem toodab vähem soojust. Normaalsete kehafunktsioonide töövõime võib vanusega halveneda ning uuringud näitavad, et umbes 60-aastastel inimeste kehadel alaneb võime soojust hoida. Vananedes võib tekkida ka lihasmassi vähenemine, mis samuti külmatundes rolli mängib.

3. Toit

Veerikkad ja külmad toidud panevad end jahedamalt tundma. Näiteks smuutid, jääjoogid ja salatid ei soojenda keha. Kui need toidud vahetada välja suppide ja muude soojade toitudega, võid ka külmatundest lahti saada.

4. Aneemia

Rauapuudus võib panna inimest rohkem külma tundma kui tavaliselt, sest raud on punaste vererakkude üks olulisemaid osasid. Punased vererakud on olulised kehas hapniku laiali kandmisel ning kui nende töös on puudusi, võib see viia külmatunde ja muude probleemideni. Teised aneemia märgid on väsimus, peapööritus, südame pekslemine ja õhupuudus. Rauda saab näiteks vitamiinidest, munadest, kanalihast, punasest lihast või piimatoodetest.

5. Rasedus

Enamasti viib rasedus kehatemperatuuri üles. Rasedatel naistel esineb sageli aneemiat ja verevarustuse probleeme, eriti jalgades. Seetõttu võivad lapseootel emad kaevata külmatunde üle, eriti kätes ja jalgades.

6. Vedelikupuudus

Vesi käivitab ainevahetust, aitab toitu lagundada, energiat ja soojust luua. Liiga vähe vett aeglustab ainevahetust ja raskendab sooja hoidmist.

7. Hormoonid

Meeste ja naiste erinevad hormoonis mõjutavad kehatemperatuuri eri moel. Näiteks östrogeen soodustab veresoonte laienemist, soojuse kadumist ja madalamat kehatemperatuuri. Proöstrogeenil on enamasti vastupidine mõju. Sel põhjusel võivad muutused kehatemperatuuris toimuda ka sõltuvalt naise menstruatsioonitsüklile ja sellest tulevale hormonaalse taseme kõikumisele. Meestel suurendab külmale vastupidavust kõrgem testosterooni tase, mis vähendab ühe põhilise külmatundliku retseptori mõju.

8. Sugu

Utah ülikooli uuring leidis, et naiste käed kipuvad kiiremini külmaks minema kui meeste omad. Naised on vastuvõtlikumad aneemiale ja kilpnäärme alatalitlusele, mida külmatundega seostatakse.

9. Kehv verevarustus

Kui su käed ja jalad on jääkülmad, kuid ülejäänud keha tunneb end hästi, võib olla tegi verevarustuse probleemiga. See on märk, et süda ei pumpa nii efektiivselt verd. Käte ja jalgade jäisus võib viidata ka südamehaigusele või arterite ummistusele. Suitsetamisega kaasnevad samuti vereringe häired, sest suitsetamine ahendab veresooni.

10. Ärevus

Ärevusega inimesed tunnevad enamasti rohkem külma, sest ärevusetunne aktiveerib amügdala ehk ajupuurkonna, mis on kaitseb keha ja reageerib ohule. Ärevus paneb keha olukorda, kus ta kasutab kõik oma varud ja energia inimese turvalise hoidmiseks. Külmatunne võib tekkida sellest, et keha keskendub inimese maha rahustamisele ja seetõttu ei jagu piisavalt verd enam sooja tekitamiseks.

11. Madal kehamassiindeks