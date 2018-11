Nelja-aastane tüdruk sai tuulerõugete tüsistusena insuldi

Väike Sophie sai insuldi tänavu juulikuus ning tal tekkis püsiv ajukahjustus, vahendas Daily Mail. Lapse parem käsi ei funktsioneeri selle tagajärjel korralikult, ta vajab ööpäevaringset järelevalvet ning peab igapäevaselt võtma verd vedeldavaid ravimeid. Arstid peavad tema juhtumit väga harvaesinevaks.

Juba varemgi on uuringud näidanud, et tuulerõugete ühe tüsistusena võib inimene saada insuldi. Tuulerõugeid põhjustav viirus võib tekitada põletikku ajusse suunduvates suurtes veresoontes ning neid ahendada. Kui selle tagajärjel väheneb verevool ajusse, võib see viia insuldini. Arvatakse, et selle ohus on eelkõige beebid, kes nakatuvad haigusse nooremana kui pooleaastaselt. Tuulerõugete sedavõrd tõsine tüsistus võib beebidel ja väikelastel tekitada püsiva terviseprobleemi ning panna põntsu nende arengule. Rõugete rasketeks, harvaesinevateks tüsistusteks peetakse veel meningiiti ja kopsupõletikku.

Neli kuud pärast juhtunut on Sophie aju veresooned endiselt kahjustunud, mis ei välista paraku, et tüdruk võib saada teisegi insuldi. «Sophie on endiselt riskigrupis. See mõjutab teda nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Me elame hirmus ja valvame tema und, kontrollime, et ta ikka hingab. Siiski oleme tugev pere ning meil on palju toetajaid. See teekond on meie elu muutnud,» kirjeldas lapse ema Tracy Fuller (33).

Sophie Fuller. FOTO: Tracy Fuller/SWNS.COM / Tracy Fuller/SWNS.COM

Lapse seisundile jõudis esimesena jälile tema isa, Edwin Fuller (32), kes tõstis voodist kukkunud lapse üles, sest viimasel olid kätes krambid. «Sattusin paanikasse ja sain aru, et tal on insult – see oli südantlõhestav,» meenutas ta. Tüdruk viidi kohe lastehaiglasse, kuhu jäi ta kaheks kuuks. Pere oli tunnistajaks kõigele, mida tüdruk läbi elas, ning tihtipeale ei osanud arstid öelda, milline tulevik teda üldse ees ootab. «Haiglatöötajad päästsid siiski tema elu ning me ei suuda neid ära tänada. Kogu nende tehtu järel tundub, nagu nad oleks osa meie perest,» sõnas lapse ema.

Kuigi Sophie lugu on traagiline, on kogu pere lubanud jääda tugevaks. Sophie on järelevalve all juba naasnud lasteaeda ning õppinud uuesti kolmerattalise jalgrattaga sõitma. Järgmisel kuul plaanitakse sõita aga Disneylandi. «Ükski nelja-aastane ei peaks midagi sellist kogema, kuid ta on vaevu nelja kuuga pärast juhtunut nii kaugele jõudnud. Ta on ise näidanud tugevust ning meiegi peame tema pärast tugevad olema. Me oleme tema läbitud teekonna üle uhked ning soovime tänada kõiki, kes on meid selles toetanud,» lisas pere.