Nahaarstid avaldavad tõe: kui tihti peaksid end tegelikult pesema

Vannis või duši all peaks käima iga päev või üle päeva, kirjutab ajakiri Health. Arstid täpsustavad aga, et see sõltub inimese elupaigast ja kommetest – pöörased trennivihtujad võivad vajada sagedasemat pesu.

Duši all käies ja kasvõi end lihtsalt üle loputades eemaldame õli, surnud naharakud, higi, baktereid ja mustuse. Kui see kõik nahal kuhjub, võivad tekkida punnikesed ning bakteriaalne – või seeninfektsioon. Aknega kimpus olevad inimesed lõikavad trennijärgsest pesemisest olulist kasu, eriti kui kannavad seal meiki – vesi aitab pooridest välja uhtuda rasu ja mustust. Kui pole aega end pesta, kasuta enda puhastamiseks niisket käterätikut.

Rasuse nahaga inimesed võiksid pesta end iga päev. Kui nahk on aga erakordselt kuiv või tundlik, võid vähendada pesemist paarile korrale nädalas, et vähendada sügelust ja ärritust. Kui sul on kuiv nahk ja teed regulaarselt trenni, kasuta õrna seepi ja kanna nahale pärast pesemist niisutavat kreemi.

Ära unusta, et nahk muutub ajaga. Vananedes toodab nahk vähem rasu ja pesukordi võib olla mõistlik vähendada.

Kui viibid soojas ja niiskes kliimas, ajab see sind tõenäoliselt ohtralt higistama. Sel juhul peaksid pesema end iga päev, et eemaldada nahalt sinna kogenenud bakterid.

Väga külmadel talvekuudel on mõistlik pesta vähem, sest kuiv õhk kuivatab nahka.