Kunstlik viljastamine tõstab laste saamise vanusepiiri kuni 70. eluaastatesse

«Vanemate patsientide vastuvõtmine oli vajadus ja on endiselt, sest kui nad olid keskealised, vanuses 40–45, polnud veel seda tehnoloogiat. Nüüd tulevad nad seda proovima, kui kuulsid paljudelt, et ka vanemad naised saavad rasestuda,» selgitas viljatusraviarst Anurag Bishnoi saates «Pealtnägija» .

Omal nahal sai kõrges eas emaks saamisega seonduvaid probleeme tunda 70-aastane Rajo Devi Lohan. Lapse sünni järel on talle tehtud kolm operatsiooni, et parandada tema rebenenud emakat, eemaldada pahaloomulised kasvajad ja lisaks on saanud ta keemiaravi.