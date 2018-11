Viis nippi, mis muudavad reisimise toiduallergiaga kergemaks

Hoia alati läheduses nimekiri nendest toiduainetest, mida sa ei talu. Nimekiri võiks olla selles keeles, kus riigis sa oled. Mida detailsem on nimekiri, seda suurem on võimalus, et sinu eines ei ole ühtegi soovimatut toiduainet.

Oletame, et sa unustad oma listi maha ning tellid toidu, kus puuduvad sinu jaoks ohtlikud koostisosad. Ära siiski eelda, et selle söömine on ohutu, sest mõningatele söökidele lisatakse näiteks kastet, mille valmistamisel on kasutatud sinu jaoks soovimatuid koostisosi.