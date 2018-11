Naistearst avaldab nipi, millega menstruatsiooni ajal kaalutõusu vältida

Naistel on tavaline, et menstruatsiooni ajal hoiab keha vett kinni ning sellega kaasneb ajutine kaalutõus, rääkis günekoloog Angela Chaudhari portaalile PopSugar .

Kaalutõus tuleb hormoonist proöstrogeen, mis aktiveerub just enne menstruatsiooni. Hormoon põhjustab kaalutõusu, sest paneb vedelikud veresoontest ümbritsevatesse kudedesse lekkima. Kui palju kaal täpselt menstruatsiooniga tõuseb, sõltub inimesest, kuid enamikul jääb see poole kuni kahe kilogrammi vahele. Proöstrogeen tekitab teisigi sümptomeid, mis võivad kaalutõusu panustada. Hormooni seostatakse tujukuse, akne ja suurema söögisuga enne menstruatsiooni.

Kuigi see võib kõlada vastuoluliselt, on parim veepeetuse kontrollimiseks juua rohkem vedelikku. Joomine hoiab vedeliku veresoontes, kuhu see kuulub, uhub liigse vedeliku kehast välja ja hoiab keha vedelikutaseme paigas. Seetõttu on menstruatsiooni ajal naistele vedelike joomine eriti oluline, eriti kuna veepeetusest põhjustatud kaalutõus ja veritsemine võivad tekitada vedelikupuudust.