Ühing: saarlastest vähipatsiente diskrimineeritakse igapäevaselt

«Põhimõtteliselt on nõukogu andnud oma toetuse haigla juhatuse ettepanekule ravi kohapeal pakkuma hakata ja puhub pärituult purjedesse,» ütles Saarte Häälele pärast eilset koosolekut nõukogu esimees Kalle Laanet. «Kindlasti ei saa see võimaluse loomine teoks üleöö, vaid on protsess, mis võtab aega.»