Tervishoiutöötajate palgatingimusi kaitseb nüüdsest kollektiivleping

Esmatähtsaks peavad kollektiivlepingu pooled kvaliteetse arstiabi kättesaadavust kõigile patsientidele. Paremad tingimused ja stabiilsem töökeskkond motiveerivad arste ja õdesid Eestis töötama. «Puhkepäevadel ja öösiti töötame tihtipeale perega koosolemise ja oma tervise arvel. On hea meel, et selle hüvitamise vajalikkust mõistavad ka tööandjad ,» rääkisid õdede ja hooldajate esindajad Gerli Liivet ja Iivi Luik.

«Inimestevahelised suhted on tervishoiu nurgakivi. Kollektiivlepingu läbirääkimised aga eksam, mille edukas läbimine on oluline mitte ainult osalejate, vaid ka patsientide jaoks. Olen päris kindel, et tulemus on kõigile osapooltele positiivne,» võttis protsessi kokku haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule.