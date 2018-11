TAI uuring: üle 2500 HIV-i nakkusega eestimaalase pole ravil või ei teagi oma haigusest

Uuringu «HIV-iga diagnoositud inimeste arv ja raviga kaasatus Eestis aastatel 2000-2017» autori, TAI nooremteaduri Liis Lemsalu sõnul on viimase kümne aasta jooksul pidevalt pöördunud ravile rohkem HIV-positiivseid inimesi, kui on leitud uusi nakatumisi.

Lemsalu sõnul teeb murelikuks see, et Eestis on endiselt ligi tuhat inimest, kes ei ole teadlikud, et on viirusekandjad. «HIV testi saab tasuta teha perearsti juures, nõustamiskabinettides ja ka kiirtestimise nädala raames kaubanduskeskustes. Igaüks võiks ja peaks ennast regulaarselt testima – nii hoolid enda ja oma lähedaste tervisest ja saad ära hoida edasisi nakatumisi,» ütles ta.