Naisel eemaldati hiiglaslik munasarjatsüst, mille kaal võrdus seitsme vastsündinuga

Hoolimata mitmetest negatiivsetest rasedustestidest kahtlustasid arstid, et Keely Favell on rase. Tema kõht aina kasvas ja kasvas.

Kui naiselt küsiti, et millal beebi sünnib, siis piinliku olukorra vältimiseks mängis ta kaasa. Favell ise uskus, et ta on lihtsalt paks.

Favell hakkas kaalu koguma 2014.aastal. «Ma olen alati veidi kurvikam olnud, aga viimaste aastatega hakkas mulle eriti kõht ette kasvama,» ütles naine.

«See kasvas aeglaselt, seega ei osanud ma kahtlustada, et midagi on valesti. Ma olen oma partneri Jamiega koos olnud kümme aastat ning mõnikord me mõtlesime, et äkki ma ikkagi olen rase. Seejärel tegin rasedusteste, aga need osutusid kõik negatiivseteks,» sõnas Favell.

Pärast seda kui naine 2016.aastal minestas, otsustas ta siiski perearsti poole pöörduda. Arst arvas, et Favell peab olema rase, hoolimata sellest, et ka täiendavad testid olid negatiivsed.

Perearst suunas naise ultraheliuuringusse. «Uuringut läbiviiv arst vaatas aparaadiga minu kõhtu, tema näost peegeldus hirm, kuid ekraanil polnud midagi näha. Sain kohe aru, et midagi on valesti, kuid ta ütles vaid, et peab kellegagi konsulteerima. Ma sattusin paanikas, minu peigmees üritas mind rahustada,» ütles naine.

Naine saadeti edasistele uuringutele, kust selgus, et tal on vedelikuga ümbritsetud tsüst. «Arst ütles, et tegelikult ei ole ma üldse paks, vaid vastupidi, üsna sale,» rääkis Favell.

Kui tsüst lõpuks eemaldati ja naine sai teada kui palju see kaalus, siis ei suutnud ta uskuda, et nii kaua midagi sellist kaasas vedas. «See nägi välja nagu hiiglaslik jäätisekuhi, seega ma panin talle nimeks mister Whippy,» ütles Favell naerdes.

Naisele jäävad tsüsti meenutama suur arm ja mitmed venitusarmid, kuid ta on sellegi poolest võimeline lapsi saama, kirjutab BBC.