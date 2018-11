Raseduse katkemine võib viidata südamehaiguste kõrgele riskile tulevikus

30 aastat väldanud uuringus selgus, et vähemalt ühe raseduse katkemise läbi elanud naised, kes polnud ka hiljem järelkasvu saanud, said 64 protsendi võrra kõrgema tõenäosusega südamehaiguse, vahendab News Medical. Neid ohustas näiteks 46 protsendi võrra suurem südamepuudulikkuse oht. Naistel, kes olid ilmale toonud viis või rohkem last, oli tõsise infarkti saamise oht 38 protsendi võrra kõrgem kui vaid paar last sünnitanutel. Seda vaatamata imetamise perioodi pikkusele. Paljud rasedused ja sünnitused kutsuvad kehas esile jäädavad muutused, sealhulgas mõjutab see kaalu ja kolesterooli taseme tõusu, mis juba iseenesest kergitab ohtu oluliselt.