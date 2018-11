Uuring: talv mõjub halvasti sinu tervisele, välimusele ja voodielule

Paljud uuringus osalejatest väitsid, et pimedad talvekuud tõstavad haigestumist, langetavad tuju ja ka üldist motivatsiooni midagi teha.

Iga kahekümnes inimene vastas, et talvekuudel kannatab tema sekselu. Teised ütlesid, et neil on vähem energiat, raske ärgata ning liigesed valutavad oluliselt rohkem kui suvekuudel. Paljud uuringus osalejatest tunnistasid ka seda, et söövad külmal ajal ebatervislikumalt ning tarbivad tooteid, milles on palju suhkrut.

«See näitab, et paljud meie seast tunnevad ennast külmade ilmade ja lühikeste päevade tuleku tõttu halvemini,» ütleb doktor Meg Arroll. «Vähesel päevavalgusel ja külmal tuulel ning vihmal on selles kindlasti oma roll,» lisab ta.

Muidugi levib talvekuudel rohkem viirushaigusi, mis mõjutavad nii meie füüsilist enesetunnet kui ka tuju. Kuid uuring avaldas ka seda, et talvisel ajal teevad paljud inimesed teadlike samme, et kaitsta oma tervist ja heaolu.

Võti hea tervise tarvis on see, et kuigi me ei saa kontrollida ilma, siis saame kontrollida seda, kuidas me mõtleme, tunneme ja antud olukorda vaatame.

41 protsenti uuringus osalejatest ütles, et talvel mõjutab neid enim külmetus ja gripp, samal ajal kui 31 protsenti vastajatest pidas talvel suurimaks probleemiks kuiva nahka.

Kolm inimest kümnest väitis endal talvel vähem energiat olevat, 22 protsenti vastajatest ütles, et talvel tõuseb nende kehakaal suurema tõenäosusega kui suvel. Kuus inimest kümnest hindas oma tuju talvekuudel halvemaks kui muul ajal aastas, selles süüdistati enim pimedaid hommikuid ja õhtuid.

Üle 40 protsendi uuringus osalejatest leidis, et suvel on nad rohkem motiveeritud trenni tegema. Üle poolte vastajatest ütles, et nende dieet muutub talve tulekuga, süüakse rohkem lohutustoite kui muidu.

Üllatuseks on see, et 27 protsenti vastajatest teeb jõupingutusi selle nimel, et hoida oma tervist ja väljanägemist kui temperatuur langeb. Võetakse näiteks toidulisandeid, kasutatakse rohkem niisutavaid kreeme ja jälgitakse põhjalikumalt toitumist.