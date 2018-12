Nutikad digilahendused aitavad tulevikus kergemini migreeni diagnoosida ja ravida

Migreen on kõige sagedasem ja kulukam neuroloogiline haigus, mille all kannatab Eestis 25 protsenti naisi ja 10 protsenti mehi ning kokku miljard inimest maailmas. Migreen puudutab peamiselt noori tööeas täiskasvanuid ja fertiilses eas naisi, kelle elukvaliteeti haigus oluliselt alandab. Samas ei otsi suurem osa migreeni all kannatajaid abi tervishoiusüsteemist ja nende haigus ei ole diagnoositud või kontrolli all.

Häkatoni peakorraldaja Kitty Kubo sõnul oli ettevõtmise mõte tuua kokku migreeniga elavad inimesed ja tervishoiutöötajad ning probleemide lahendamisest huvitatud rahvusvahelised startup ettevõtted, disainerid ja IT arendajad.

«Migreeni ja ka teiste krooniliste haiguste puhul on vaja koostööd patsiendi, tema lähedaste ja arsti vahel. Seetõttu on mul hea meel, et häkatonil osales palju migreeniga elavaid inimesi, kes aitasid disainida patsiendikeskseid ja kergesti kasutatavaid lahendusi, mida saame loodetavasti ka reaalselt Eesti tervishoiusüsteemis kasutama hakata,» ütles konkursi patroon, tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Konkursi algatanud Eesti peavalu seltsi presidendi ja žürii esimehe Mark Braschinsky sõnul loodi häkatonil mitmeid väga nutikaid lahendusi ja selts teeb omalt poolt kõik, et parimateks tunnistatud lahendused võimalikult kiiresti arsti töölauale ja patsientide kasutusse jõuaksid.

Rahvusvaheline žürii otsustas tunnustada kolme lahendusideed. Eesti digitervise startup ettevõtte hINF ja häkatoni käigus moodustunud rahvusvahelise meeskonna Elephant Diary vahel läks jagamisele 5000-eurone arendustoetus. Elephant Diary sai ka Tehnopol Startup Inkubaatori eriauhinna - kuus kuud inkubatsiooni. Eesti digitervise startup ettevõte MedAid sai preemiaks 12 kuud tasuta Connected Health klastri liikmelisust, et tervisetehnoloogia võrgustiku toel oma lahendust edasi arendada.

Häkatonil arendatud lahendusideed:

hINF on arstide-õdede ja patsiendi vaheline suhtlusplatvorm, mis aitab koguda ja jagada migreeniga seotud informatsiooni, kasutades masinõpet ja juturobotit. Robot kogub andmeid patsiendi seisundi kohta. Lisaks pakub lahendus võimaluse asendada 70 protsenti visiitidest virtuaalse suhtlusega. Digitaalse visiidi ajal on nii patsiendil kui ka arstil võimalik näha juturoboti kogutud andmeid kergesti haarataval visuaalsel kujul.

Elephant Diary arendab migreeniga inimese jaoks kasutajasõbralikku peavalupäevikut, mis kogub piisavalt andmeid, et arstidel on võimalik ajasäästlikult migreeni diagnoosida või spetsialistile edasi suunata. Lahenduse abil on patsientidel väga lihtne oma migreenihoogude kohta andmeid salvestada. Lisaks võimaldab rakendus panna telefoni migreenihoo puhul migreenirežiimile, mis tühistab kalendrisse märgitud kohtumised ja saadab teate lähedastele.

Migic on hääletuvastusel baseeruv AI lahendus, mis aitab patsientidel lihtsamini oma haiguse kohta päevikut pidada ja hoiab sellega kokku nende aega. Lahendus pakub API-t erinevatele IoT seadmetele ning võimaldab patsiendil kasutada rakendust oma emakeeles.

DecDoc on töövahend perearstidele, mis lihtsustab migreeni diagnoosimist ning haigusloo dokumenteerimist. Lahendus kasutab patsiendi seisundi hindamiseks spetsiifilisi küsimustikke.

MigrainED arendab tõenduspõhist ja kaasahaaravat visuaalset hariduslikku sisu, et patsientidel oleks oma seisundit kergem mõista ja sellega toime tulla.

Minudoc arendab videokonsultatsioonide platvormi, et patsiendid saaksid nelja tunni jooksul vajaliku arstiga video abil suhelda. Enne visiiti saab patsient juba oma seisundi kohta andmed sisestada, et konsultatsiooni jooksul oleks võimalik keskenduda olulisele.

Chameleon arendab lahendust, mille abil on kerge migreeni diagnoosida, et eristada migreeni ja tavalist peavalu. Migreeni aetakse sageli segi mõne teise haigusega ning seetõttu ei osata seda õigeaegselt diagnoosida. Lahendus mõõdab spetsiaalse lahenduse abil patsiendi pupilli suurust ning diagnoosib auraga migreeni erinevate meditsiiniliste testide abil.

MedAid arendab migreeniga patsientide ja arstide vahelist intelligentset suhtluskanalit, mille abil patsient saab hinnata oma seisundit ja arst kiire ülevaate patsiendi andmetest ja ravi toimivusest.

Brain Candy arendab uudset pilvepõhist tarkvara patsientidele ja desktop vaadet arstidele, et anda arstidele kiire visuaalne ülevaade patsiendi seisundist ja kohandada seda vastavalt reaalaja andmetele. Lahendus kasutab andmete saamiseks ja vahetuseks Google Healthcare APIt ja G Suiti.

BrainVoice arendab mobiilirakendust, mis võimaldab migreenihoo ajal muuta mobiiltelefoni sätteid ja targa kodu lahendusi inimesele mugavamaks, näiteks võttes maha helinad, reguleerides ruumi valgust mahedamaks või võtta need üldse maha.