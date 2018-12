Täna on rahvusvaheline puuetega inimeste päev

Eesti ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 2012. aastal. Riik võttis konventsiooni ratifitseerimisega endale vastutuse kaitsta puuetega inimeste õigusi ja parandada nende toimetulekut.

Euroopa Liidus on rohkem kui 80 miljonit inimest, kellel on mõni puue. Selleks, et puudega inimesed saaksid elada võimalikult täisväärtuslikku elu, peab olema neil ligipääs vajalikele toodetele ja teenustele.

Selle päeva idee on rääkida puuetega inimeste eluolust ning probleemidest eri valdkondadega seotult (haridus, töö, transport, vaba aeg). Samuti tolerantsusest ja diskrimineerimisest ning sellest, mida saaks iga inimene teha, et puuetega inimeste elu kergem oleks.

Käesoleval aastal Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt koostatud variraport «Puuetega inimeste eluolu Eestis» viitas mitmele olulisele puudusele konventsiooni täitmisel ning näitas selgelt, kui palju probleeme on tegelikult puuetega inimestel ja nende lähedastel igapäevaelus. «Näiteks puudus Eestis kuni käesoleva ajani konventsiooni järelevalve mehhanism, mis tähendab, et puudega inimestel ei ole olnud oma õiguste kaitseks õieti kuhugi pöörduda,» ütles koja tegevjuht Anneli Habicht. «Täna on siiski suur rõõm tõdeda, et Eesti Puuetega Inimeste Koja ja koja liikmesorganisatsioonide, õiguskantsleri ja sotsiaalministeeriumi ühiste pingutuste tulemusena hakkab 1. jaanuarist 2019 konventsiooni rakendamise järelevalvet teostama õiguskantsler. See annab uue lootuse, et puuetega inimeste õigusi hakatakse Eestis lõpuks paberilt pärisellu viima,» selgitas Habicht.