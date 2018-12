Õõvastav: mehe «õllekõht» osutus 35 kilogrammiseks kasvajaks

Hector Hernandez ütles, et ta on alati olnud «suur mees,» aga ühel hetkel hakkas ta täheldama, et käed ja jalad muutuvad kõhnemaks, aga kõht paisub aina suuremaks ja suuremaks.

Tema kõht muutus nii suureks, et väljas käies võõrad inimesed jõllitasid seda ja sõbrad viskasid tema «õllekõhu» üle nalja, kuigi ta joob õlut väga harva. Kui mees esimest korda oma muret arstile kurtis, siis vastati talle, et inimesed koguvadki kaalu erinevatesse kohtadesse.

Mees uskus pikalt, et on lihtsalt paks, kuid kuna kõht tundus talle kahtlaselt raske ja katsudes kõva, siis otsustas ta küsida ka mõne teise arsti arvamust. Mayo kliinikus avastatigi, et suure kõhu põhjuseks ei ole liigne söömine või joomine, vaid hoopis liposarkoom.

Kasvaja eemaldati tunde kestnud operatsiooni käigus. Paraku tuli eemaldada ka mehe üks neer, sest see oli liialt kahjustunud. Nüüd peab mees käima regulaarselt kontrollis, sest lipsarkoomil on tihti kombeks tagasi tulla.

Hernandez on õnnelik, et lõpuks avastati, mis tal viga on. Enda sõnul tunneb ta ennast nüüd täiesti teisiti, sest kergemana on tal palju palju rohkem energiat.

Hernandez enne ja pärast operatsiooni: