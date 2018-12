Põhjanaabrid elavad leetritepuhangu vallandumise hirmus

Uudis Pohjanmaa piirkonnas leetritesse haigestunud lapsest levis kiiresti ning Jakobstadi linnas tegutsev perearst Markus Granholm polnud üllatunud, kirjutab Yle. Ta oli juba aastaid rõhutanud, et kui vaktsineerimisega hõlmatus Lääne-Soomes lähiajal ei suurene, on nakkushaiguste, sealhulgas leetrite puhang kerge tekkima. «Seda oli oodata juba aastaid, ja nüüd see lõpuks juhtus,» nentis arst. Ka Soome terviseamet väljastas piirkonnas leetritepuhangu hoiatuse.

Üks diagnoositud leetrite juhtum ei tähenda küll automaatselt haiguspuhangu vallandumist, kuid kuna tegu on väga nakkusohtliku tõvega ning arvatakse, et haigestunud lapsega võis kokku puutuda suisa 300 inimest, on Granholm üsna kindel ka peagi järgmiste haigusjuhtude avaldumises. «Kui uusi haigusjuhte hiljemalt jõuludeks ei diagnoosita, võib oletada, et puhanguoht on möödas. Arvan, et suurem üllatus on siiski see, kui paari nädala jooksul ei ilmne uusi haigestumisi,» märkis arst.