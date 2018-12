Tee vahet: kas tavaline kohmetus või sotsiaalne ärevus, mis segab elamast

Sellistest meetoditest ei piisa, kui sotsiaalne ärevus segab inimese igapäevaelu. Näiteks kui tühistad seetõttu intervjuu või ei julge kohtingule minna, sest kardad, et ei saa vestlusega hakkama. Sellisel juhul saab ärevusest kliiniline probleem. Kui mõte, et oled tähelepanu keskpunktis paneb sind iiveldama, võib olla tegu sotsiaalse ärevusega. Paaniline hirm kriitika ees on samuti tüüpiline häire ilming. See on hirm kõrvaleheitmise, alanduse ja läbikukkumise ees ning kartus lollina paista. Isegi positiivne hinnang, näiteks autasu saamine, võib tunduda jubedana. See seab ootuse, mida inimene kardab mitte täita.