Pokémon Go'd mängides metroorööbastele kukkunud poisi jalg amputeeriti

Dr Wong pani südamele, et olulisem on siinkohal edastada sõnum, et aina rohkem inimesi paneb end telefoniga mängides teadlikult ohtu. Telefoni vaadatakse nii tänaval jalutades kui ka autoga sõites, mis paneb suurde ohtu kõik liiklejad. Tema sõnul on ühe uuringuga kindlaks tehtud, et inimesed märkavad ümbritsevat ohtu poole väiksema tõenäosusega, kui nad ringi liikudes telefoni näpivad.