Hallitus võib tappa? Adenoviirusse surnud neiu isa paneb süü halvas seisus elupinnale

Hallitus on kõikjal, tõdeb Ameerika Kopsuassotsiatsiooni ekspert, doktor Albert Rizzo. Hallitus levib hoogsalt välitingimustes, aga ka niiske kodukeskkond paneb selle vohama. Hallitus annab endast märku kui värvimuutus või tume plekk seinal või põrandal, kuid samas ei pruugi see nähtav olla.

«Hallituse spoorid on piisavalt väiksed, et võid neid endale kopsudesse hingata,» nendib doktor Rizzo. Kõiki inimesi hingamisteedesse sattunud hallituse ei ärrita. Kui oled aga sellele tundlik, hakkab immuunsüsteem täiskäigul tööle ja tekkida võib hingemattev heinapalavik, mis lööb nina kinni, muudab silmad ja nina punaseks ja sügelevaks.

Hallitus paneb samuti köhima. Isegi kui sul pole allergiaid ega hingamisteede probleeme, siis vilistav hingamine ja köha võivad olla esimesed märgid, et oled sattunud hallitusest pakatavasse keskkonda, mis ärritab hingamisteid.

Hallituse sissehingamise tagajärjel võivad kujuneda hingamisteede haigused. Nõrgema immuunsüsteemiga inimesed on eriti haavatavad - ka surnud tüdruk põdes immuunsust kompromiteerivat Crohni tõbe. Hallituse sissehingamine võib tekitada hingamisteedes või kopsudes põletikku. Üks säärane hallituse tõttu tekkinud infektsioon on aspergilloos, mil võivad olla kerged allergiataolised sümptomid, aga äge vorm võib levida üle keha, sealhulgas ajusse, südamesse ja neerudesse. See võib aga lõppeda surmaga.