Väldi kuumi jooke ja toite: nipid kurguvaluga võitlemisel

Võib tunduda, et soojad vedelikud ja toidud teevad valutavale kurgule head, kuid tees ja kohvis sisaldub kofeiin võid vedelikupuudust tekitada ning teha kurguvalu hullemaks. Kofeiinivaba tee, kuum vesi sidruni ja meega ning puljong on kasulikud, kuid neid tuleks juua leigelt. Supp ja puljong on eriti head, kui neelamisega on probleeme, sest nii saad kehale põletikuga võitlemiseks jaoks vajalikke toitaineid.