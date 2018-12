Hambaravihüvitis on populaarne madalapalgaliste seas

Selle aasta üheksa kuuga on haigekassa tasunud inimeste hambaravi eest ligi 36 miljonit eurot. Kõige rohkem panustas haigekassa laste hambahaiguste ennetamisele ja ravile ning täiskasvanute hambaravi hüvitamisele.

Ligi 17 miljonit eurot läks 123 000 lapse hambahaiguste ennetamisele ja ravile ning 4,4 miljonit eurot 18 000 lapse ortodontiateenustele. Veidi üle 11 000 inimese said ligi miljoni euro eest vältimatut hambaravi. Täiskasvanute hambaravihüvitist on kasutanud novembri lõpu seisuga üle 200 000 inimese 10 miljoni euro eest. Proteesihüvitist on saanud ligi 35 000 inimest 6 miljoni euro eest. Uuel aastal laienevad ravivõimalused raske füüsilise või vaimse puudega inimeste jaoks. Haigekassa tasub kõigi neile osutatud hambaravi teenuste eest.

«Suur hüvitise kasutajate hulk näitab selgelt toetuse vajalikkust. Meil on palju inimesi, kes majanduslikel põhjustel ei ole seni saanud endale hambaarsti visiiti võimaldada. Nüüd, mil hüvitis täiskasvanutele taastatud, on heameel näha, et ka madalama sissetulekuga inimestel on hambaravi taas kättesaadavam,» märgib tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Inimeste osakaal, kes kasutasid hambaravihüvitist nii eelmisel kui ka sel aastal, on suurem just väiksemat palka teenivate inimeste puhul. Ühtlasi annab hüvitis ministri sõnul olulise panuse hambahaiguste ennetusse, kuna hambaarsti vastuvõtul käik on oluline osa profülaktikast.

«Laste õigete hügieeniharjumuste ja regulaarse hambaarsti juures käimise abil on võimalik panna korralik alus laste suutervisele. Selleks on kuni 19-aastastele lastele ja noortele hambaravi tasuta ning osaliselt hüvitatav ka ortodontiateenus,» selgitab Sikkut. Tema sõnul tuleb tõhustada aga koostööd valdkonna eri osapoolte vahel, et suutervise alast teadlikkus suurendada laste ja lastevanemate seas.

Haigekassa esmatasandi valdkonna juhi Külli Friedemanni hinnangul näitab aina kasvav hambaarstide külastatavus, et ennetustöö ja hambaravihüvitis on aidanud paljudel pöörduda kontrolli ja alustada vajadusel hambahaiguse ravi. «Hambaravisoodustuse eesmärk on parandada hambaravi kättesaadavust just neile, kes seda kõige enam vajavad. Me oleme hambaarstidelt saanud tagasisidet, et neid külastavad inimesed, kes ei ole pikalt või kunagi varem nende vastuvõtul käinud. Uurisime äsja hüvitise kasutust ka inimeste sissetulekute lõikes ja meie esmane analüüs näitas, et üle poolte hüvitiste kasutajates on need, kes saavad miinimumpalka või kellel puudub sissetulek. See tulemus näitab, et hambaravihüvitis on inimestele abiks ja oluline samm parema suutervise poole,» kinnitas Friedemann.

Hambaraviteenustele, mida hüvitab haigekassa, on üle Eesti kehtestatud ühtne hinnakiri, mida on loodud ja täiendatud koostöös hambaarstidega ning mis vastab tegelikele teenuste hindadele. «Ühtne hinnakiri annab inimesele kindlustunde, et ta saab igal pool sama raha eest sama palju ravi. Hambaravihüvitisega on liitunud ligi 300 hambaravikabinetti, mis on päris suur hulk Eesti hambaarstidest. Kindlasti pakuvad meie partnerid kvaliteetset ja head teenust. Selge on see, et meie kõigi ühine raviraha ei pea hambaravist saadavat kasumit kinni maksma, vaid Eesti inimeste suutervist parandama,» tõdes Friedemann.