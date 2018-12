Isa tabas magavast lapsest pilti tehes ohtliku haiguse sümptomi

39-aastane isa Dave Fletcher arvas, et jäädvustab kauni lapsepõlvehetke, kui pildistas mänguväljakul magama vajunud tütart Izzyt. Vaid paar nädalat hiljem said Fletcher ja tema naine Vicky kurvastava uudise, kui tuli välja, et lapse unisus oli märk leukeemiast, vahendab Fox News.

Vapper väike tüdruk on sellest ajast saanud 570 doosi keemiaravi ja on nüüd hooldusravil, et takistada vähil tagasi tulemast.

Izzy Fletcher. FOTO: Dave Fletcher / SWNS.com / Dave Fletcher / SWNS.com

Fletcher ei osanud oma sõnul midagi kahtlustada, kui nägi Izzzyt pargikiigel tukastamas. Isa sõnul läksid nad tütrega peale lõunat parki kiikuma. Isa keeras selja ja tütar oli magama jäänud ja kiigele kössi vajunud. Sel hetkel arvas ta, et see on armas ning tegi sellest pilti. Mees hoiatab nüüd teisi vanemaid haiguse märkide eest.

Hiljem said vanemad aru, et tegu oli ühe leukeemia sümptomiga, mida tüdruk ka põdes. Izzy oli väsinud, tal oli mitmeid viirushaigusi ning sinikaid jalgadel. Vanemad panid aga kõik need märgid normaalse lapsepõlve arvele. Paar viis lapse arsti juurde eelmise aasta jaanuaris, kui tüdruku jalale ilmnes veider lööve. Neil paluti paari päeva pärast tagasi tulla kui lööve pole alanenud. Järgmiseks hommikuks oli lööve levinud ja tal oli ka palavik ning vanemad viisid lapse haiglasse. Tal dianoositi samal päeval leukeemia ning järgmisel nädalal alustati keemiaraviga.

Õnneks sai Izzy kiiresti diagnoosi ja on ravile väga hästi allunud. Leukeemia vormist, mida laps põeb, on suurem tõenäosus paraneda, kui mõnest teisest ning tüdruku noor vanus suurendab taastumisvõimalusi veelgi.