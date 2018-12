Kas teadsid? Mida tugevam kloorihais, seda räpasem vesi

Reaalsuses on nii, et mida tugevam kloorihais, seda mustem on basseinis olev vesi – võimalik, et keegi on sinna isegi pissinud.

On olemas vaba kloor ja seotud kloor. Vaba kloor on see, mida algselt vette lisatakse ja mis ei ole veel reageerinud vees leiduvate orgaaniliste ainetega. Seotud kloor on see, mis on reageerinud vees olevate ammooniumiühenditega, mis omakorda tekivad näiteks higist, uriinist, surnud naharakkudest, bakteritest ja kreemidest. Seotud kloori nimetatakse ka klooramiiniks ja see tekitabki kloorihaisu, mis ekslikult arvatakse olevat tingitud liigsest kloorist.