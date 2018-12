Naine kaotas peale kontaktläätsedega duši all käimist silma

Belgia naine väidab, et kaotas oma parema silma peale seda kui käis kontaktläätsedega duši all. Haruldase ja tõsise silmapõletiku tekitas parasiit, vahendab Fox News .

Petra van Kalmthout ütles hiljuti portaalile Daily Mail, et haiguse põhjustanud intsident juhtus kolm aastat tagasi puhkusel olles. Ta nakatus Acanthamoeba bakteriga, mistõttu tekkis naisel keratiit. See on haruldane, kuid tõsine silmahaigus, mis võib lõppeda nägemise halvenemise ja pimedaks jäämisega. Alguses ei esinenud naisel ühtegi sümptomit, kuid päevi hiljem muutu ta silm punaseks ja valulikuks.

Kuna silm hakkas samal õhtul pisut valutama, võttis ta kontaktläätse silmast ja viskas selle minema. Järgmisel päeval oli ta silm punane ja isegi rohkem valus. Valu pani van Kalmthouti abi otsima ning arstid avastasid naise parema silma sarvkestas parasiidi. Acanthamoeba keratiit esineb enim kontaktläätsede kandjatel. Suurema riski all on need, kes läätsedega ujuvad ja duši all käivad. Bakterit võib leida kraaniveest, ujumisbasseinidest ja isegi õhukonditsioneeridest või kätekuivatitest. Haiguse ennetamiseks soovitatakse kontaktläätsed duši alla, ujuma või vanni minnes ära võtta.