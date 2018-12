Perearstide seltsi juht: kui laps toob lasteaiast nohu kaasa, siis sellega tulebki leppida

Seekordses «Ringvaates» oli kõne all perearstide koostatud uus juhend, mille kohaselt on lasteaialapsed terved ka siis, kui neil on 37,2 palavik ja ka köha-nohu pole põhjus, millega laps võiks kodus olla, seega lasteaiad peaksid nad vastu võtma. See on juba tekitanud nii lapsevanemate kui ka lasteaedade töötajate seas pahameelt.

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi märkis seepeale, et kui ütleme, et köha ja nohu on haigused, millega lapsed peaksid koju jääma, siis võiks lasteaiad oktoobrist kuni maini üldse kinni panna. «See et meie kliimavöötmes on lasteaialaps pisut nohune, köhane, tatine – see on pigem reegel kui erand,» ütles Vallikivi.

Vallikivi sõnul pole lapse köha ja nohu need kriteeriumid, millest vanemad peaksid lähtuma. «Meie sõnum perearstidena on pigem see, et vaata ja kuula oma last, sest laps on oma olemuselt tegelikult väga siiras ja haige lapse koht on kodus ja teda ei tohiks viia kollektiivi.»

Ta lisas, et harilik nohu võib kesta neli nädalat, köha koguni 6-8 nädalat. «Me peame õppima kuulama ja nägema oma lapsi tähele panema, me peame õppima usaldama lapsevanemaid rohkem,» rääkis perearstide seltsi juht.

Vallikivi peab probleemiks seda, et lasteaedades on reeglid väga erinevad. On kohti, kus köha-nohu pole probleem ja on lasteaedu, kus vesise ninaga last ei lasta üle läve. Perearstid ütlevad, et üks väline tunnus, näiteks nohu, on samasugune segregatsioon, mida võis kogeda nahavärvi alusel 1950ndatel Ameerikas.